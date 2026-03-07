فريق الرقة يفوز على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للشباب

IMG 9562 فريق الرقة يفوز على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للشباب

إدلب-سانا

خطف فريق الرقة فوزاً ثميناً من مستضيفه نادي شرطة حماة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الملعب البلدي في إدلب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للشباب بكرة القدم.

وأنهى فريق الرقة الشوط الأول متقدماً بهدف جاء من ركلة جزاء، وأهدر الفريقان عدة فرص سانحة للتسجيل لكنها لم تترجم لأهداف، وخاصة من جانب شرطة حماة الذي أهدر ركلة جزاء.

وذكر فريد عثمان محمود مدرب شباب الرقة في تصريح لـ سانا، أن المباراة كانت صعبة جداً على الفريق وخاصة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، لكن بفضل تألق مدافعي الفريق والروح الجماعية تمكن الفريق من الحفاظ على النتيجة وكسب ثلاث نقاط ثمينة.

وأشار حارس شرطة حماة وائل تتان في تصريح مماثل إلى أن إهدار فريقه لركلة جزاء في الشوط الأول، وضياع الكثير من الفرص أمام مرمى المنافس، كان له تأثير كبير على تغيير مجريات اللعب، وبالتالي خسارة نقاط المباراة.

ورفع فريق الرقة رصيده مع نهاية الجولة الثالثة إلى تسع نقاط في صدارة مجموعته، ليحصد العلامة الكاملة من مبارياته الثلاث.

