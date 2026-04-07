الدولي الويلزي آرون رامزي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب الويلزي آرون رامزي، البالغ من العمر 35 عاماً، اعتزاله اللعب الاحترافي، بعد مسيرة كروية امتدت لأكثر من عشرين عاماً حافلة بالإنجازات والتحديات.

وبدأ رامزي، أحد أبرز نجوم منتخب ويلز، مسيرته الكروية في نادي كارديف سيتي مسقط رأسه بمدينة كايرفيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف أرسنال الإنكليزي، حيث مضى أكثر من عقد من الزمن، لينتقل بعدها رامزي إلى يوفنتوس الإيطالي، ويحرز لقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا، ثم خاض فترة إعارة مع رينجرز الأسكتلندي، كما لعب لنادي نيس الفرنسي، وعاود اللعب مع كارديف سيتي، وأنهى مسيرته الاحترافية مع نادي يونام المكسيكي.

ومثل اللاعب الويلزي سبعة أندية مختلفة خلال مسيرته، وحقق تسعة ألقاب رسمية، مع الإسهام البارز في تأهل منتخب ويلز إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2016، حيث كان قائداً للمنتخب وأحد أبرز نجومه على المستوى الدولي.