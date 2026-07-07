ختام ثمن نهائي المونديال.. مواجهة متكافئة بين سويسرا وكولومبيا للعبور إلى ربع النهائي

فانكوفر-سانا

تُختتم اليوم الثلاثاء منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بمواجهة قوية ومتكافئة تجمع بين منتخبي سويسرا وكولومبيا، عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يسعى كلا الطرفين لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي غائب منذ عقود.

ويدخل المنتخب السويسري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الدور السابق على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، مسجلاً ثلاثة انتصارات متتالية في نسخة واحدة من المونديال للمرة الأولى في تاريخه، ومحققاً أول فوز له في الأدوار الإقصائية منذ عام 1938، ليرفع سلسلة مبارياته دون خسارة إلى 7 مواجهات متتالية.

ويعول مدرب سويسرا مورات ياكين على الصلابة الدفاعية لفريقه، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف قبل الدقيقة 50 خلال مبارياته السبع الأخيرة، إلى جانب الفاعلية الهجومية للمهاجم يوهان مانزامبي الذي ساهم بخمسة أهداف في البطولة الحالية (سجل 3 وصنع 2)، بهدف الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1954.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب الكولومبي بقيادة المدرب نيستور لورنسو إلى مواصلة عروضه القوية بعد تجاوزه منتخب غانا بهدف نظيف في الدور الماضي، محتفظاً بنظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي.

ورغم التميز الدفاعي، يواجه المنتخب الكولومبي تحدياً يتمثل في غياب الدقة الهجومية والقدرة على ترجمة الفرص، حيث سدد لاعبوه أكثر من 20 كرة في كل من مبارياتهم الثلاث الأخيرة دون حصيلة تهديفية كافية، وهو ما يسعى لتجاوزه أمام الدفاع السويسري المنظم لخطف بطاقة التأهل.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر والأرجنتين.