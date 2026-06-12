أنشيلوتي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة البرازيل في مواجهة المغرب

واشنطن-سانا

وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللمسات الأخيرة على تشكيلة منتخب البرازيل قبل انطلاق مشواره في كأس العالم أمام المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل، ضمن المجموعة الثالثة.

وذكرت تقارير صحفية أن التشكيل الأساسي لمنتخب البرازيل شبه مكتمل، باستثناء مركز قلب الهجوم الذي يضم عدداً من أبرز اللاعبين على مستوى العالم منهم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ورافينيا مهاجم برشلونة، إضافة إلى ماتيوس كونيا وإيغور تياغو وإندريك.

وحسب صحيفة آس الإسبانية يبدو كونيا الأقرب للحصول على فرصة البداية في المباراة الافتتاحية، بفضل اعتماد أنشيلوتي عليه منذ بداية مشروعه مع المنتخب، نظراً لقدرته على الضغط العالي والمساهمة الدفاعية.

كما نال إيغور تياغو إشادة الجهاز الفني بعد أدائه في مباراة سابقة أمام مصر، حيث أظهر فاعلية أكبر داخل منطقة الجزاء، وقدرة على استغلال المساحات، إلى جانب امتلاكه مزيجاً من السرعة والمهارة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب البرازيلي بتشكيل أقرب إلى خطة 4-2-3-1، بوجود أليسون في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع دانيلو، ماركينيوس، غابرييل، ودوجلاس سانتوس، وفي الوسط كاسيميرو وبرونو غيماريش، مع فينيسيوس جونيور ورافينيا وأحد اللاعبين الهجوميين خلف المهاجم الصريح ماتيوس كونيا، أما إندريك، فتشير التقارير إلى أن دوره سيكون في البداية محدوداً، حيث سيتم تجهيزه تدريجياً ومنحه دقائق متفرقة حسب المباريات، باعتباره أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة البرازيلية.

ويحتفظ أندريك بإمكانية المشاركة في أكثر من مركز هجومي، سواء كجناح أو مهاجم ثانٍ أو رأس حربة، وهو ما يمنح أنشيلوتي مرونة تكتيكية في تغيير الرسم الخططي حسب ظروف المباريات.

ويشكل كأس العالم 2026 محطة محورية في تاريخ المنتخب البرازيلي ولا سيما أنه خرج خالي الوفاض من بطولتي 2018 ، 2022، إضافة إلى خروجه المخيب على يد المنتخب الألماني في البطولة التي أقيمت على الأراضي البرازيلية بالخسارة 1-7 في الدور نصف النهائي.