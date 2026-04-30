الوحدة ضيفاً ثقيلاً على النواعير في قمة مرتقبة ضمن دوري كرة السلة للرجال

حماة-سانا

يحل فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على النواعير اليوم الخميس، في لقاء يحمل شعار “الإثارة وتثبيت الحضور”، تستضيفه صالة ناصح علواني في حماة، ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من إياب الدوري السوري لكرة السلة لفئة الرجال.

ويدخل النواعير المباراة طامحاً إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته السابقة أمام أهلي حلب وتصحيح المسار، سعياً لتحسين موقعه في جدول الترتيب العام.

في المقابل، يدخل “البرتقالي” اللقاء ساعياً لتأكيد أحقيته بالمنافسة على اللقب، أملاً بتكرار سيناريو لقاء الذهاب الذي حسمه لصالحه بنتيجة عريضة بلغت 89-65 نقطة، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل صافرة البداية.

اللقاء لن يكون سهلاً على الطرفين، نظراً لما يمتلكه الفريقان من كوادر فنية ولاعبين قادرين على حسم النتيجة في اللحظات الأخيرة، حيث تبرز أهمية التكتيك الدفاعي للنواعير في مواجهة الهجمات الخاطفة التي يتميز بها لاعبو الوحدة.

يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار سعي الفرق لإنهاء المرحلة بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في الحسابات النهائية للدوري، وسط ترقب من الجماهير السورية التي عادت لتملأ المدرجات، وتضفي رونقاً خاصاً على ملاعب كرة السلة.