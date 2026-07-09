مياه دير الزور تباشر تأهيل محطة الطابية بالتعاون مع اليونيسف

دير الزور-سانا



باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”، أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الشرب في بلدة الطابية بمنطقة الجزيرة في ريف المحافظة، ضمن مشروع يخدم نحو عشرين ألف نسمة، ويستمر لمدة ستة أشهر.



وذكرت محافظة دير الزور اليوم الخميس أن الأعمال تشمل تركيب مجموعتي ضخ للمياه غير المعالجة بغزارة 180 م³/سا ورفع 25 م، ومجموعتي ضخ للمياه المعالجة بغزارة 160 م³/سا ورفع 80 م، إضافة إلى صيانة خزان المياه المعالجة والمرقد البيتوني، وتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية ومحولة التغذية.



وأضافت: إن المشروع يتضمن تركيب أنظمة الكلورة وحقن الشبة ومنظومة غسيل الفلاتر، واستبدال صمامات وأنابيب بأقطار مختلفة، وتقديم مواد التشغيل والصيانة، وتنظيف وتأهيل الخزان العالي بسعة 100 م³ مع العزل والتعقيم والمعاينة، إلى جانب صيانة واستبدال القساطل والتجهيزات الميكانيكية وتمديد خطوط مياه بأطوال وأقطار مختلفة، وتركيب منظومة طاقة شمسية.



وتواصل الجهات المعنية في محافظة دير الزور جهودها لتعزيز إدارة مشروعات مياه الشرب والري والصرف، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز كفاءة الشبكات القائمة عبر التشبيك مع المنظمات المحلية والدولية.