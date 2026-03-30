شرطة حماة يتغلب على الساحل في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

تغلب شرطة حماة على الساحل بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم على الملعب الصناعي بحماة، ضمن الجولة الثانية من إياب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال.

وأوضح عضو إدارة نادي شرطة حماة نصر كردي لسانا أن الفريق قدم أداء جيداً لذا استحق الفوز بالمباراة، وبالتالي حافظ على صدارة المجموعة التي تؤهله للمشاركة في المرحلة المقبلة، مبيناً أن هذه هي المباراة الأولى التي يستضيفها الملعب الصناعي بحماة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وأشار المدير التنفيذي لنادي الساحل محمود إيبو إلى أن الفريق دخل المباراة بجاهزية عالية وحاول تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن الشرطة استطاع التسجيل وتحقيق الفوز، منوهاً بالأجواء الإيجابية التي رافقت المباراة.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لشرطة حماة في مرحلة الإياب حيث سبق له الفوز في الجولة الماضية على فريق الهيجانة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الساحل وشرطة حماة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.