مصادر التأمين البحري تؤكد ارتفاع العلاوات على عبور مضيق هرمز

عواصم-سانا



أكدت مصادر كبرى في سوق التأمين البحري أن العلاوات الإضافية المفروضة على عبور السفن في مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع، عقب الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار واستهداف مواقع إيرانية.



ونقلت وكالة رويترز عن سبعة مصادر في السوق أن العلاوات الحالية تتراوح بين واحد وخمسة بالمئة من قيمة السفينة، فيما أوضح أحد مصادر قطاع التأمين أن معدل التأمين سيبلغ خمسة بالمئة على الأقل، بينما أفاد مصدران آخران بأن المعدلات ارتفعت بالفعل إلى خمسة بالمئة، وتوقع مصدر ثالث وصولها إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة، مع منح خصم بنسبة 50 بالمئة في حال عدم وجود مطالبات إذا استمرت الهجمات.



وأشار أحد المصادر إلى أن هذه العلاوات تجاوزت المعدل المتعارف عليه سابقاً، والذي كان يقارب اثنين بالمئة قبل الأحداث الأخيرة، في حين ذكر مصدر آخر أن الأسعار تراوحت الأسبوع الماضي بين 2.5 و3 بالمئة.



ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب تطورات ميدانية هددت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم استهداف نحو 80 هدفاً عسكرياً إيرانياً، بينها أكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على انتهاك إيران للاتفاق عبر مهاجمة ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.