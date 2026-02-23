اليوم ختام دور المجموعات للبطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم

دمشق-سانا

يختتم اليوم دور المجموعات للبطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم، داخل الصالات المقامة في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، وذلك بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة.

وتُقام اليوم مباراتان حاسمتان في المجموعة الرابعة، إذ يلتقي في المباراة الأولى فريق “الكامب نو” مع فريق “دريم تايم”، فيما يتواجه في المباراة الثانية فريق لاروخا مع فريق الشوق، في مواجهتين ستحددان الترتيب النهائي وهوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

يشار إلى أن الفرق المتأهلة من دور المجموعات حتى الآن إلى الدور ربع النهائي هي: مدار، بيتا، سيفن دايز مارت، أكاديمية السامبا، بعلبكي، ومونة عيلتنا، إلى جانب الفريقين اللذين ستتحدد هويتهما اليوم من نتائج مباريات المجموعة الرابعة.