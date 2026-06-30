المغرب يبلغ دور الـ 16 ويقصي هولندا بركلات الترجيح في مونديال 2026‏

مكسيكو-سانا
بلغ منتخب المغرب دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي أُقيمت فجر اليوم في المكسيك ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.
وتقدّم منتخب هولندا عبر جاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك عيسى ديوب التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 91، ليستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين.
وفي ركلات الترجيح تألق الحارس ياسين بونو في التصدي للركلة الحاسمة التي نفذها كريسينسيو سمرفيل، قبل أن يسجّل إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة التي منحت المغرب الفوز والتأهل إلى الدور القادم.
وأثبت منتخب المغرب قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى، إذ استهل مشواره بتعادل ثمين مع البرازيل 1-1، ثم فاز على اسكتلندا بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية بفوز على هايتي بنتيجة 4-2.