المغرب يبلغ دور الـ 16 ويقصي هولندا بركلات الترجيح في مونديال 2026‏

مكسيكو-سانا‏

بلغ منتخب المغرب دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه على منتخب هولندا ‏بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، وذلك في المباراة ‏التي أُقيمت فجر اليوم في المكسيك ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.‏

وتقدّم منتخب هولندا عبر جاكبو في الدقيقة 72، قبل أن يدرك عيسى ديوب التعادل لمنتخب ‏المغرب في الدقيقة 91، ليستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين.‏

وفي ركلات الترجيح تألق الحارس ياسين بونو في التصدي للركلة الحاسمة التي نفذها كريسينسيو ‏سمرفيل، قبل أن يسجّل إسماعيل صيباري الركلة الحاسمة التي منحت المغرب الفوز والتأهل إلى ‏الدور القادم.‏

وأثبت منتخب المغرب قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى، إذ استهل مشواره بتعادل ثمين مع ‏البرازيل 1-1، ثم فاز على اسكتلندا بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية ‏بفوز على هايتي بنتيجة 4-2.‏