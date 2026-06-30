المكسيك والإكوادور.. صدام مرتقب في دور الـ32 لمونديال ‌‏2026‏

مكسيكو سيتي-سانا‏

يحتضن استاد “مكسيكو سيتي” عند الرابعة من فجر غد الأربعاء، ‏مواجهة لاتينية قوية تجمع بين المنتخب المكسيكي ونظيره ‏الإكوادوري، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة ‏القدم 2026‌‎.‎

ويدخل المنتخب المكسيكي (مستضيف البطولة) الأدوار الإقصائية ‏كأحد أبرز المرشحين بعدما حقق العلامة الكاملة في دور ‏المجموعات وتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط دون أن تستقبل ‏شباكه أي هدف، حيث استهل مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا ‏بهدفين نظيفين، ثم تجاوز التشيك بثلاثية نظيفة، قبل أن يختتم الدور ‏الأول بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، مستفيداً من ‏عاملي الأرض والجمهور‎.‎

في المقابل، حجز منتخب الإكوادور بطاقة تأهله ضمن أفضل ‏المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد مسيرة ‏متصاعدة في دور المجموعات، إذ خسر مواجهته الأولى أمام ‏منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف، ثم تعادل مع منتخب كوراساو ‏سلباً، قبل أن يفجر إحدى أبرز مفاجآت البطولة بالفوز في الجولة ‏الأخيرة على منتخب ألمانيا بهدفين لهدف‎.‎

وعلى الصعيد التاريخي، يسعى المنتخب المكسيكي لتجاوز أفضل ‏إنجازاته المتمثلة في بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 1970 ‏و1986، بينما يطمح منتخب الإكوادور إلى تكرار إنجاز مونديال ‌‏2006 بالوصول إلى دور الـ 16 والبحث عن عبور تاريخي أول ‏نحو ربع النهائي‎.‎