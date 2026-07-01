مباحثات سورية هولندية لتطوير التعاون في تأهيل المنافذ الحدودية

أمستردام-سانا



تركزت مباحثات مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش اليوم الثلاثاء مع المدير العام لسياسات الهجرة الدولية في وزارة العدل الهولندية فيكتور كرامر على آفاق التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بتأهيل المنافذ الحدودية ودعم جهود الاستقرار في سوريا.



واستعرض علوش، خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إلى مملكة هولندا، الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمنافذ الحدودية وتطوير قدراتها المؤسسية ورفع كفاءة كوادرها، بما يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومنظمة لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن، مؤكداً أهمية التعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضرورة البناء عليه وتوسيعه خلال المرحلة المقبلة.



وأعرب علوش عن تقديره لدعم الحكومة الهولندية للمشاريع الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، ولا سيما تلك المنفذة عبر المنظمات الدولية في المنافذ الحدودية، منوهاً بحرص الجانب الهولندي على تعزيز قنوات التعاون المشترك مع المؤسسات السورية.



من جانبه، أكد كرامر اهتمام الحكومة الهولندية بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين، مستعرضاً عدداً من البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.



واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة لتطوير التعاون، ولا سيما في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات ودعم مشاريع تطوير المنافذ الحدودية بما يسهم في تيسير حركة العبور.



وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، بحث أمس مع وفد من شركة KUZEY STAR SHIPYARD التركية، برئاسة طارق حجازي، خطوات تنفيذ مشروع إنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين.