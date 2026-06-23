هالاند يمنح النرويج بطاقة العبور إلى الدور 32 برفقة فرنسا بفوزها على السنغال

نيويورك/واشنطن-سانا‏

رافقت النرويج نظيرتها فرنسا إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، بفوزها على ‏السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ميتلايف في مدينة نيويورك ‏بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.‏

وافتتحت النرويج التسجيل عن طريق ماركوس بيدرسن في الدقيقة 43، قبل أن يسجل ‏إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 48 و58، فيما سجل هدفي السنغال اسماعيلا سار ‏في الدقيقتين 53 و90+3.‏

وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، يليه النرويج في المركز ‏الثاني بالرصيد ذاته، ثم السنغال فالعراق بالمركزين الثالث والرابع على التوالي بدون ‏نقاط.‏