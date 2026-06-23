هالاند يمنح النرويج بطاقة العبور إلى الدور 32 برفقة فرنسا بفوزها على السنغال

نيويورك/واشنطن-سانا
رافقت النرويج نظيرتها فرنسا إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، بفوزها على السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ميتلايف في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.
وافتتحت النرويج التسجيل عن طريق ماركوس بيدرسن في الدقيقة 43، قبل أن يسجل إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 48 و58، فيما سجل هدفي السنغال اسماعيلا سار في الدقيقتين 53 و90+3.
وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، يليه النرويج في المركز الثاني بالرصيد ذاته، ثم السنغال فالعراق بالمركزين الثالث والرابع على التوالي بدون نقاط.