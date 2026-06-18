الفيفا يناقش سبل مواجهة خطاب الكراهية في كرة القدم

أتلانتا-سانا

ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة أتلانتا الأمريكية، خلال اجتماع ضم لاعبين وصناع سياسات وخبراء في مجال التكنولوجيا، سبل مواجهة خطاب الكراهية في كرة القدم.

وذكرت وكالة رويترز أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء عشية اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية ونُظّم بالتعاون مع تطبيق “تيك توك” ومدينة أتلانتا، سلط الضوء على خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ”فيفا”، والتي راجعت أكثر من 250 مليون منشور منذ إطلاقها، وحددت أكثر من 30 مليون منشور منها على أنها ضارة.

وقال الرئيس الليبيري السابق والحائز لقب أفضل لاعب في العالم لعام 1995، جورج وياه: “إن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي وسيلة لتعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب”.

ومنذ الحادي عشر من حزيران الجاري، أزالت الخدمة 388 ألف منشور ضار خلال بطولة كأس العالم 2026، متجاوزة بذلك إجمالي عدد المنشورات التي أزيلت خلال نسخة عام 2022، والبالغ 287 ألف منشور.

كما أُبلغت سلطات إنفاذ القانون خلال عام 2025 عن 11 شخصاً في سبع دول بسبب ارتكابهم انتهاكات مرتبطة ببطولات الفيفا، فيما أُحيلت إحدى القضايا إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 2021 يوم الـ 18 من حزيران يوماً دولياً لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك بموجب قرار بشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية.

ويستند هذا اليوم إلى استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن هذا الخطاب، والتي أُطلقت في الـ 18 من حزيران 2019، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.