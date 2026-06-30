وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وفد من اتحاد المصدرين والمستوردين العرب برئاسة أمل زكي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع أسواق الصادرات السورية، واستقطاب الاستثمارات العربية، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، آليات تفعيل التعاون مع الوزارة، والاستفادة من شبكة علاقات الاتحاد الدولية، ولا سيما في الصين، لطرح الفرص الاستثمارية، إلى جانب التحضير لشراكات صناعية جديدة، وفتح أسواق عربية وإفريقية أمام المنتجات السورية، بما يسهم في دعم الاستثمار وزيادة الصادرات.

حضر اللقاء معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في سوريا طلال قلعه جي، والأمين العام للاتحاد مسعد راشد، ومساعد الأمين العام خلود سليمان، ورئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.