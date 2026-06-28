مونديال 2026.. مواجهة متوازنة تجمع جنوب إفريقيا وكندا في افتتاح دور الـ 32

لوس أنجلوس-سانا

تنطلق اليوم الأحد منافسات دور الـ 32 لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بمواجهة تجمع منتخبي جنوب إفريقيا وكندا على ملعب “سوفاي” في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها المنتخبان الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتهما المونديالية.

وجاء تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بفوزه المؤثر في الجولة الأخيرة على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليتجاوز تعثره الافتتاحي أمام المكسيك والتعادل الإيجابي مع تشيكيا بهدف لمثله.

ويقود منتخب جنوب إفريقيا المدرب البلجيكي هوغو بروس (74 عاماً)، الذي بات أكبر مدرب يقود مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، حيث يعول بروس على الانضباط العالي للاعبيه وروح المجموعة، إلى جانب تميز مهاجم أيل ليماسول القبرصي ثابيلو ماسيكو، والانسجام الكبير بين تشكيلة الفريق التي يعتمد قوامها الرئيسي على لاعبي ناديي ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس المحليين.

وفي المقابل، يدخل المنتخب الكندي “أحد مستضيفي البطولة” المواجهة بعد تأهله وصيفاً للمجموعة الثانية خلف سويسرا، حيث قدم الفريق عروضاً هجومية لافتة خلال الدور الأول، مسجلاً ثمانية أهداف.

ويسعى مدرب كندا، الأمريكي جيسي مارش، إلى استعادة زخم فريقه الهجومي وتجاوز خسارته الأخيرة في المجموعات، معتمداً على الجاهزية الفنية لقائد الفريق والظهير الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس، ولاعب وسط لوس أنجلوس ستيفن أوستاكيو، إلى جانب الفعالية الهجومية لملعب أندرلخت البلجيكي نايثن صليبا الذي ساهم في تسجيل وصناعة ثلاثة أهداف خلال الدور الأول.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة كندا وجنوب إفريقيا سيتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، لينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي هولندا والمغرب.