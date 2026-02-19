جاسم يفوز على نوى ويتأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم

درعا-سانا

فاز نادي جاسم على نادي نوى بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب مدينة درعا، وذلك ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم.

وبهذا الفوز تأهل نادي جاسم إلى التجمع النهائي لدوري الدرجة الثانية، برفقة نادي الصنمين.

رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بدرعا أحمد التمر، قال في تصريح لسانا: إن المستوى الفني للأندية المشاركة في الدور الثاني لأندية الدرجة الثانية متوسط رغم وجود خامات ولاعبين متميزين، مؤكداً أن الأندية الصاعدة للتجمع النهائي بحاجة لعمل أكبر من الناحيتين الفنية والبدنية، حتى تتمكن من المنافسة، والصعود إلى مصاف الدرجة الأولى.

رئيس نادي جاسم الرياضي محمد السيبراني، قال في تصريح مماثل: إن مباراة فريقه مع نادي نوى كانت حاسمة، وتؤهل للتجمع النهائي بدمشق، لافتاً إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وحسموا اللقاء بفوز كبير بعد السيطرة على مجريات اللقاء.

وشارك في الجولة الثانية لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم لفئة الرجال أندية الصنمين، وصيدا وجاسم ونوى.