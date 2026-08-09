منتخب سوريا للشباب بكرة القدم ‏يخسر مباراته الودية الثانية أمام مضيفه البحريني

المنامة-سانا

خسر منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عاماً، أمام مضيفه البحريني، بهدف دون رد، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في البحرين، ضمن تحضيرات المنتخبين للمنافسات المقبلة.



وشهد اللقاء إجراء المدرب الهولندي آرنو بيوتينونغ عدة تغييرات في اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم، ومدى انسجامهم، ولا سيما مع وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.



وسبق للمنتخبين أن التقيا في المباراة الأولى يوم الأربعاء الماضي، وانتهت المباراة أيضاً بفوز البحرين بهدف دون رد.



ويستعد منتخبنا الشاب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب عُمان يومي 13 و16 من شهر آب الجاري في سلطنة عُمان، قبل أن يختتم برنامجه الإعدادي بمعسكر في قطر، يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب السعودي.

