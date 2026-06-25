المكسيك تتصدر مجموعتها وتبلغ دور الـ32 في مونديال 2026 برفقة جنوب إفريقيا

مكسيكو-سانا
حقق منتخب المكسيك فوزاً مستحقاً على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وحسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في مبارياته الثلاث، مؤكداً جدارته بالتأهل إلى دور الـ32، برفقة منتخب جنوب إفريقيا الذي حل ثانياً برصيد أربع نقاط، عقب فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة ذاتها.
وافتتح ماتيو تشافيز التسجيل للمكسيك في الدقيقة الـ55، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة الـ61، فيما اختتم ألفارو فيدالغو الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقضي على آمال المنتخب التشيكي في العودة إلى اللقاء.
وفي المباراة الثانية، خطف منتخب جنوب إفريقيا بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف وحيد سجله تابيلو موسيكا في الدقيقة الـ63، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، متقدماً بفارق نقطة واحدة على كوريا الجنوبية.