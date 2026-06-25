المكسيك تتصدر مجموعتها وتبلغ دور الـ32 في مونديال 2026 برفقة جنوب إفريقيا

مكسيكو-سانا‎ ‎

حقق منتخب المكسيك فوزاً مستحقاً على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ‏على ملعب أزتيكا في المكسيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم.‏

وحسم المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في مبارياته الثلاث، مؤكداً جدارته بالتأهل إلى دور ‏الـ32، برفقة منتخب جنوب إفريقيا الذي حل ثانياً برصيد أربع نقاط، عقب فوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في ‏الجولة ذاتها.‏

وافتتح ماتيو تشافيز التسجيل للمكسيك في الدقيقة الـ55، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في ‏الدقيقة الـ61، فيما اختتم ألفارو فيدالغو الثلاثية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقضي على آمال المنتخب ‏التشيكي في العودة إلى اللقاء.‏

وفي المباراة الثانية، خطف منتخب جنوب إفريقيا بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف وحيد ‏سجله تابيلو موسيكا في الدقيقة الـ63، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.‏

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، متقدماً بفارق ‏نقطة واحدة على كوريا الجنوبية.‏