الشعلة يلاقي النواعير في انطلاق منافسات المربع الذهبي لدوري الرجال بكرة اليد

دمشق-سانا

تنطلق غداً منافسات المربع الذهبي للدوري السوري للرجال بكرة اليد، لتحديد بطل الدوري للموسم الجاري، بمشاركة أندية الجيش والشعلة والنواعير والطليعة.

أولى مباريات المربع الذهبي ستجمع غداً الشعلة مع النواعير، فيما يلتقي بعد غد الثلاثاء الجيش مع الطليعة، وسيجري اللقاءان في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، على أن تقام المباراة الثانية في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري في صالة ناصح علواني بحماة، وفي حال اللجوء لإقامة مباراة ثالثة فستجري في صالة الجلاء في السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

وحسب نظام البطولة الذي أعلنه اتحاد اللعبة فإن منافسات المربع الذهبي ستجري بنظام الفوز في مباراتين من أصل ثلاث، وفي حال تبادُل الفريقين الفوز فستقام مباراة ثالثة فاصلة لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وحسب ما أعلن اتحاد اللعبة فإن الفريقين الخاسرين سيلتقيان في مباراة واحدة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، فيما ستجري المباراة النهائية وفق نظام المربع الذهبي بحيث يتوج باللقب الفريق الذي يفوز في مباراتين من أصل ثلاث.

وللمرة الأولى سيتم نقل المباريات عبر التلفزيون السوري مع استضافة محللين وخبراء في استديو تحليلي للمباريات.

