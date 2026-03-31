توتنهام يعلن تعيين الإيطالي دي زيربي مدرباً للفريق

لندن-سانا

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم تعيين الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرباً جديداً خلفاً للكرواتي إيغور تودور، لمحاولة إنقاذ ما تبقى من الموسم للبقاء في الدوري الممتاز.

وحسم توتنهام تعيين مدربه الجديد قبل مباراته المقبلة أمام سندرلاند في 12 نيسان.

وتتمثل مهمة دي زيربي العاجلة في منع هبوط توتنهام، حيث يحتل حالياً المركز السابع عشر في الدوري، متقدماً بنقطة عن منطقة الهبوط، وذلك قبل 7 مراحل من النهاية.

وبات دي زيربي ثالث مدرب للفريق اللندني هذا الموسم، بعد الدانماركي توماس فرانك الذي عُيّن في حزيران وأُقيل في شباط، والكرواتي تودور المقال من منصبه بعد سبع مباريات و44 يوماً فقط من توليه المسؤولية.

ويعود دي زيربي، المدرب السابق لناديي ساسولو الإيطالي، وشاختار دانيتسك الأوكراني، إلى إنكلترا بعد نحو عامين من مغادرته برايتون الذي درّبه من عام 2022 إلى 2024.