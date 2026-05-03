لاعبان أمريكي وإسباني في صفوف النواعير لمرحلة الفاينال 6 لكرة السلة للرجال

حماة-سانا

أعلن نادي النواعير تعاقده مع اللاعبين الأمريكي جامير كولمان، والإسباني خوليو دي اسيس، لمرحلة الفاينال 6 من دوري كرة السلة للرجال.

ويلعب الأمريكي كولمان في المركزين الـ 3 و الـ 4، وسبق للاعب الذي يبلغ طوله 201 سم أن لعب في جورجيا والمكسيك وفنزويلا ولبنان والأردن.

أما اللاعب الإسباني دي اسيس فقد تنقل باللعب بين كل من إسبانيا وآيسلندا وفنزويلا والنمسا ولبنان، ويلعب في المركز الـ 4، وطوله 203 سم.

ويتحضر النواعير لخوض غمار الفاينال 6، حيث سيلعب أولى مبارياته أمام أهلي حلب الأربعاء القادم بصالة ناصح علواني في حماة.

ويحتل النواعير المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كرة السلة برصيد 27 نقطة، حيث فاز في 11 مباراة وخسر 5.