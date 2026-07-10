افتتاح ملعب نادي الشباب في الرقة بمباراة كرنفالية

الرقة-سانا

افتتحت مديرية الرياضة والشباب في محافظة الرقة، اليوم الخميس، ملعب نادي الشباب، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الرياضي، وتطوير بنيته التحتية.

وشهد حفل الافتتاح مباراة كرنفالية جمعت قدامى لاعبي أهلي حلب، وقدامى لاعبي نادي الشباب، بحضور فعاليات رياضية وجماهيرية، بهدف إحياء النشاط الرياضي، وتعزيز التواصل بين الرياضيين من مختلف المحافظات.

وأوضح مدير الرياضة والشباب في الرقة خالد الفرا في تصريح لـ سانا، أن افتتاح الملعب شكّل خطوة جديدة نحو تنشيط الحركة الرياضية، وتوفير منشآت قادرة على استقطاب الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف الألعاب، مؤكداً أن المديرية تواصل العمل على إعادة تأهيل المنشآت الرياضية المتضررة، وتطويرها بما يتيح بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة واحتضان المواهب الشابة.

ويأتي افتتاح الملعب، ضمن خطة المديرية للنهوض بالواقع الرياضي في محافظة الرقة، بعد سنوات من تضرر العديد من المنشآت، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي.