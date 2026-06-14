ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة لكأس العالم

واشنطن-سانا

اكتسح المنتخب الألماني نظيره منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب إن آر جي في هيوستن، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وجاء الهدف الأول لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 6 عبر اللاعب نميشا، وتعادل منتخب كوراساو في الدقيقة 21 مسجلاً هدفاً تاريخياً عبر ليفانو كومينيسيا، وهو الهدف الأول لمنتخب بلاده في تاريخ كأس العالم، إذ تشارك الدولة الكاريبية لأول مرة في المونديال.



وفي الدقيقة 38 نجح مدافع بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك في تسجيل الهدف الثاني، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث، وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الألماني أربعة أهداف عبر جمال موسيالا وناثانيل براون ودينيز أونداف وهافيرتز في الدقائق 47 و68 و78 و88 على الترتيب.



بهذه النتيجة، تحصد ألمانيا أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة في كأس العالم التي تضم الإكوادور وكوت ديفوار.



وستلتقي ألمانيا في المباراة الثانية مع كوت ديفوار في 20 حزيران بمدينة تورونتو، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 25 من الشهر ذاته في نيويورك – نيوجيرسي، في المقابل، تخوض كوراساو نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخها، وهي أصغر دولة من حيث المساحة وعدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.