السعودية في المجموعة الثامنة… وتوقعات بأداء استثنائي في مونديال 2026

دمشق-سانا

يشارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة رغم صعوبة المجموعة الثامنة التي تجمعه مع منتخبات إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر، وسط توقعات بأن يقدم “الأخضر” حضوراً لافتاً في مشاركته السابعة بالمونديال.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الـ 61 في التصنيف العالمي، وكان أبرز إنجازاته بلوغ دور الـ 16 في نسخة 1994 بالولايات المتحدة، التي تستضيف البطولة مجدداً إلى جانب المكسيك وكندا.

ويعوّل المنتخب السعودي على نجمه سالم الدوسري صاحب الخبرة الواسعة، والذي يخوض ثالث مشاركاته في كأس العالم، بعدما لعب أكثر من مئة مباراة دولية وسجّل 25 هدفاً، بينها هدفه الشهير في الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 في مونديال 2022.

أما المنتخب الإسباني، وصيف التصنيف العالمي، فيخوض مشاركته السابعة عشرة، ويُعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعد تتويجه التاريخي عام 2010، ويقود الفريق المدرب لويس دي لا فوينتي بتشكيلة تضم أسماء شابة بارزة، أبرزها لامين يامال لاعب برشلونة، المتوقع أن يكون أحد نجوم البطولة.

ويشارك منتخب الأورغواي، المصنف 17 عالمياً، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وسبق له التتويج باللقب مرتين عامي 1930 و1950، ويبرز في صفوفه نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي الذي يعوّل عليه المنتخب لتقديم أداء هجومي مؤثر.

أما منتخب الرأس الأخضر، المصنف 69 عالمياً، فيسجل مشاركته الأولى في تاريخه بكأس العالم، ويبرز في صفوفه اللاعب لوغان كوستا مدافع فياريال الإسباني، الذي خاض موسماً كاملاً في الليغا (32 مباراة).

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق صافرة نهائيات كأس العالم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في أول نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.