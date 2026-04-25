مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على منافسه ساوثهامبتون 2-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب ويمبلي، ضمن الدور نصف النهائي.

تقدم ساوثهامبتون أولاً بهدف من توقيع الآيرلندي فين أزاز 49، لكن البلجيكي جيرمي دوكو عادل النتيجة في الدقيقة 82، ثم تقدم لمان سيتي الإسباني نيكو غونزاليس في الدقيقة 87.

وسيلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية الفائز من مباراة تشلسي وليدز يونايتد المقررة غداً الأحد، على أن يقام اللقاء النهائي في السادس عشر من الشهر المقبل.