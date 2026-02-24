تعادل تشرين مع الكرامة وفوز الحرية على خان شيخون في الدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية وإدلب-سانا

تعادل تشرين مع ضيفه الكرامة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في اللاذقية، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

افتتح تشرين التسجيل بهدف حمل توقيع اللاعب صياح نعيم في الدقيقة 60، لكن الكرامة تمكن من خطف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بهدف سجله اللاعب محمد كروما في الدقيقة 90+5.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها تمكن الحرية من الفوز على مضيفه خان شيخون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إدلب البلدي.

افتتح الحرية التسجيل بهدف لاعبه عمر نعنوع في الدقيقة الخامسة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بهدف حمل توقيع براء ديار بكرلي في الدقيقة 34، ليخطف الضيوف هدف الفوز عبر علي خليل في الدقيقة 57، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية.

وكانت مباريات المرحلة شهدت فوز أهلى حلب على الشعلة 6-1، والجيش على حطين 2-1، وأمية على دمشق الأهلي 2-1، والفتوة على جبلة بهدف دون مقابل، والطليعة على الشرطة 4-1.

وتختتم مباريات المرحلة غداً بلقاء يجمع حمص الفداء مع الوحدة في ملعب جبلة البلدي.

