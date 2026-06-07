الخارجية تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في السلك الدبلوماسي والإداري

دمشق -سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مسابقة للتعاقد مع عدد من الكوادر ضمن السلك الدبلوماسي والإداري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل البلاد وخارجها، وتعزيز الكفاءة والمهنية وتكافؤ الفرص، وبما يسهم في تطوير الأداء الدبلوماسي والإداري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على خدمة الوطن وتمثيله بكفاءة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: إنها تولي اهتماماً خاصاً بمن أسهم في خدمة الوطن والدفاع عن قضايا الشعب السوري، بما ينسجم مع معايير الكفاءة والعدالة والنزاهة في التقييم والاختيار.



وأشارت إلى أنها تلتزم بتعزيز التوازن الوظيفي وإتاحة الفرص للكفاءات من الرجال والنساء وفق الأنظمة المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال توثيق المقابلات الشخصية والاختبارات الشفهية، بما يضمن النزاهة والعدالة في إجراءات المسابقة تحت إشراف لجان رقابية وعلمية احترافية.



وأوضحت الوزارة أن باب التقدم للمسابقة مفتوح من الـ 10 من حزيران حتى الـ 25 من حزيران 2026، داعية الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على شروط التقدم وآلية التسجيل والمواعيد والوثائق المطلوبة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط:

https://competition.mofaex.gov.sy/

