نابولي يتعاقد مع الدنماركي هويلاند في فترة الانتقالات الصيفية ‏المقبلة

روما-سانا
أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده رسمياً مع النجم الدنماركي رامسوس هويلاند قادماً من مانشستر يونايتد، ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكلفت صفقة هويلاند خزينة نابولي 50 مليون يورو، مقسمة ما بين 44 مليون يورو قيمة تفعيل بند الشراء الإلزامي، و6 ملايين يورو دُفعت للإعارة الأولية.
وكشفت تقارير إيطالية أن هويلاند وقع على عقود انتقاله إلى نابولي لمدة 4 مواسم تنتهي موسم 2030، عقب المستوى اللافت للنظر والذي ظهر به الدولي الدنماركي خلال الموسم الماضي مع البارتينوبي.
وتمكن هويلاند من تسجيل 16 هدفاً مع نابولي في كل المسابقات خلال الموسم الماضي بجانب تقديمه 8 تمريرات حاسمة، ليستحق اللاعب الاستمرار مع الفريق.
وأمضى هويلاند فترة إعارة لمدة موسم مع نابولي الإيطالي، لكن توصل نادي الجنوب إلى اتفاق مع مان يونايتد بتفعيل بند الشراء الإلزامي ليصبح اللاعب ملكاً له نهائياً.
ومع تأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا، تم تفعيل بند الشراء الإلزامي، الوارد في الاتفاقية المبرمة الصيف الماضي مع مانشستر يونايتد تلقائياً.
وسبق لهويلاند أن لعب في الدوري الإيطالي قبل انضمامه إلى نابولي، حيث أمضى موسماً واحداً مع أتالانتا في 2022 - 2023، وسجل 10 أهداف في 34 مباراة.