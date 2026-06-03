نابولي يتعاقد مع الدنماركي هويلاند في فترة الانتقالات الصيفية ‏المقبلة

روما-سانا‏

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده رسمياً مع النجم الدنماركي ‏رامسوس هويلاند قادماً من مانشستر يونايتد، ليكون أول ‏صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة‎.‎

وكلفت صفقة هويلاند خزينة نابولي 50 مليون يورو، مقسمة ما ‏بين 44 مليون يورو قيمة تفعيل بند الشراء الإلزامي، و6 ملايين ‏يورو دُفعت للإعارة الأولية‎.‎

وكشفت تقارير إيطالية أن هويلاند وقع على عقود انتقاله إلى ‏نابولي لمدة 4 مواسم تنتهي موسم 2030، عقب المستوى ‏اللافت للنظر والذي ظهر به الدولي الدنماركي خلال الموسم ‏الماضي مع البارتينوبي.‎

وتمكن هويلاند من تسجيل 16 هدفاً مع نابولي في كل ‏المسابقات خلال الموسم الماضي بجانب تقديمه 8 تمريرات ‏حاسمة، ليستحق اللاعب الاستمرار مع الفريق‎.‎

وأمضى هويلاند فترة إعارة لمدة موسم مع نابولي الإيطالي، ‏لكن توصل نادي الجنوب إلى اتفاق مع مان يونايتد بتفعيل بند ‏الشراء الإلزامي ليصبح اللاعب ملكاً له نهائياً‎.‎

ومع تأهل نابولي لدوري أبطال أوروبا، تم تفعيل بند الشراء ‏الإلزامي، الوارد في الاتفاقية المبرمة الصيف الماضي مع ‏مانشستر يونايتد تلقائياً‎.‎

وسبق لهويلاند أن لعب في الدوري الإيطالي قبل انضمامه إلى ‏نابولي، حيث أمضى موسماً واحداً مع أتالانتا في 2022 -‌ ‏2023، وسجل 10 أهداف في 34 مباراة‎.‎