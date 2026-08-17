بيروت-سانا
تعادل منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم مع نظيره اللبناني بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الإثنين، على ملعب فؤاد شهاب في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.
وسجل هدفي منتخبنا عبد الهادي مغمومة في الدقيقة 5، وعزام سليمان في الدقيقة 83.
وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في لبنان، وسيلتقي أيضاً نظيره اللبناني في ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل.
ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، حيث وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخبنا في المستوى الثالث، في قرعة التصفيات المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً
بيروت-سانا