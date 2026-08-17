منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً

بيروت-سانا ‏



تعادل منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم مع نظيره اللبناني بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي ‏جمعتهما، اليوم الإثنين، على ملعب فؤاد شهاب في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن تحضيراته ‏للاستحقاقات المقبلة.‏



وسجل هدفي منتخبنا عبد الهادي مغمومة في الدقيقة 5، وعزام سليمان في الدقيقة 83.‏



وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في لبنان، وسيلتقي أيضاً نظيره ‏اللبناني في ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل.‏



ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، حيث وضع الاتحاد الآسيوي ‏لكرة القدم منتخبنا في المستوى الثالث، في قرعة التصفيات المقررة في السابع والعشرين من الشهر ‏الجاري.‏