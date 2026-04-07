اختتام البطولة المدرسية لكرة القدم في مدينة داعل بريف درعا

درعا-سانا

اختتمت اليوم الثلاثاء، البطولة المدرسية لكرة القدم في ملعب داعل في درعا، بمشاركة 19 مدرسة من الحلقتين الأولى والثانية والثانوي.

وحصلت مدرسة داعل الثامنة على المركز الأول في بطولة الحلقة الأولى، وتم تتويج داعل الثانية ببطولة الحلقة الثانية، وثانوية داعل الثانية ببطولة الثانوي.

مدير التربية والتعليم المساعد لشؤون التعليم الأساسي محمد الشولي، قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة تندرج ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، وهي خطوة على طريق تعميم البطولات المدرسية على كل المجمعات التربوية.

رئيس دائرة التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم بدرعا ماهر سويدان، لفت إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من مدارس داعل ولكل الحلقات الأولى والثانية والثانوي، وتم تتويج المدارس الفائزة ضمن أجواء حماسية.

يشار إلى أن المدارس المشاركة في البطولة توزعت على 12 مدرسة حلقة أولى و4 مدارس حلقة ثانية و3 مدارس ثانوي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك