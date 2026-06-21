منصور وكريزان في صدارة المرحلة الأولى من بطولة تريبتون لسباقات السيارات للسرعة والدريفت

ريف دمشق-سانا

أعلن نادي السيارات السوري نتائج الفائزين بالمرحلة الأولى من بطولة تريبتون لسباقات السرعة والدريفت على حلبة نادي السيارات السوري في صيدنايا بريف دمشق.

وفاز منذر منصور على سيارته (ٍٍSpeed Car) بالمركز الأول في سباق السرعة وبفارق أجزاء من الثانية عن أنس قادري على (Mitsubishi)، وجاء معاذ المهايني بالمركز الثالث على سيارته (Subaru) ومعاذ قادري رابعاً على (Subaru) وحسام زبداني خامساً على (Mitsubishi).

وعلى صعيد الفئات نال المركز الأول في الفئة (F) إبراهيم زعويط، وفي الفئة (E): ممتاز المالح، وفي الفئة (D) صادق فرعون، وفي الفئة (C) معاذ قادري، وفي الفئة (B) منذر منصور.

وفي منافسات سباق الدريفت توج المتسابق محمد كريزان بالمركز الأول برصيد (142) نقطة، وحل محمد حبيشي ثانياً برصيد (126) نقطة، وباسل قلعي ثالثاً برصيد (125) نقطة.

وفي سباق التحدي الأول للسرعة لفئة الهواة فئة الإنتاج التجاري، فاز محمد مهند الزعبي بالمركز الأول تلاه محمد طارق الملاية ثم ليث درويش، وفي فئة الإنتاج الرياضي فاز مؤمن متيني، تلاه عبدالله بيرقدار، ثم مالك زبداني، فيما نالت المتسابقة راما الخولي المركز الأول في فئة المشاركة الأنثوية.

وفي سباق التحدي الأول للدريفت بفئة الهواة جاء لؤي الخطيب بالمركز الأول تلاه قتيبة الجراح، ثم عبد الرحمن المصري.

شارك بالمرحلة الأولى من بطولة تريبتون 48 متسابقاً من المحترفين والهواة.