النواعير يتجاوز الشبيبة ويرتقي للمركز الثاني في فاينال كرة السلة

 حماة-سانا
 
تغلب فريق النواعير على ضيفه فريق الشبيبة بنتيجة 82-67، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في صالة غزوان أبو زيد الرياضية بمدينة حماة، في ختام منافسات مرحلة الذهاب من دور الفاينال 6 لدوري كرة السلة للرجال.
 
بهذه النتيجة صعد النواعير للمركز الثاني على لائحة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 29 في المركز السادس والأخير.
 
وفي ختام منافسات ذهاب الفاينال يتصدر الوحدة ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة، يليه النواعير في المركز الثاني، ويحتل أهلي حلب وحمص الفداء المركزين الثالث والرابع برصيد 35 نقطة حسب فارق التسجيل، ويأتي الكرامة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.
 

