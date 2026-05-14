إعلان قائمة المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2026‏

باريس-‏سانا

أعلن المدرب ديدييه ديشان اليوم الخميس، قائمة المنتخب الفرنسي ‏لكرة القدم الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة ‏في الحادي عشر من الشهر المقبل في كندا والمكسيك والولايات ‏المتحدة الأمريكية‎.‎

وضمت لائحة المنتخب الفرنسي‎:‎

لحراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، ‏بريس سامبا (ستاد رين)‌‎.‎

في خط الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشلسي)، ‏لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، ‏إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ماكسينس ‏لاكروا (كريستال بالاس)، ويليام صليبا (آرسنال)، دايوت ‏أوباميكانو (بايرن ميونيخ)‌‎.‎

في خط الوسط: نغولو كانتي (فنربهتشه)، مانو كوني (روما)، ‏أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن ‏زائير إيمري (باريس سان جيرمان)‌‎.‎

في خط الهجوم: ماغني أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس ‏سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، ديمبيلي (باريس سان ‏جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، جان فيليب ماتيتا ‌‏(كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، ميكايل أوليسيه ‌‏(بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)‌‎.‎

ويخوض المنتخب الفرنسي غمار كأس العالم 2026 في المجموعة ‏التاسعة برفقة منتخبات السنغال والعراق والنرويج‎.‎