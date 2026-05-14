إعلان قائمة المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2026‏

باريس-سانا
أعلن المدرب ديدييه ديشان اليوم الخميس، قائمة المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الحادي عشر من الشهر المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وضمت لائحة المنتخب الفرنسي:
لحراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (ستاد رين).
في خط الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس)، ويليام صليبا (آرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ).
في خط الوسط: نغولو كانتي (فنربهتشه)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).
في خط الهجوم: ماغني أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).
ويخوض المنتخب الفرنسي غمار كأس العالم 2026 في المجموعة التاسعة برفقة منتخبات السنغال والعراق والنرويج.