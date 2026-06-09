تواصل منافسات بطولة دمشق لكرة القدم لفئة البراعم

دمشق-سانا

تتواصل منافسات بطولة دمشق لكرة القدم لفئة البراعم مواليد 2014-2015، بمشاركة أندية الوحدة والجيش والمحافظة ودمشق الأهلي وبردى، على أرض ملعب نادي المحافظة بدمشق.

وشهدت منافسات اليوم الثالث لفئة مواليد 2014 فوز فريق دمشق الأهلي على بردى بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب الوحدة على المحافظة، بستة أهداف مقابل هدف.

وتتواصل البطولة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث يلتقي غداً ضمن منافسات فئة مواليد 2015 الجيش مع المحافظة، بينما يجمع اللقاء الثاني دمشق الأهلي والوحدة.

وتندرج البطولة ضمن نشاطات اللجنة الفنية لكرة القدم بدمشق الرامية الى اكتشاف المواهب الواعدة ، وصقل مهاراتها وتعزيز قاعدة اللعبة في الفئات العمرية الصغيرة.