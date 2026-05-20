هيئة المفقودين تستجيب لبلاغٍ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في منطقة المزة بدمشق

دمشق-سانا‏

استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني لبلاغٍ حول الاشتباه ‏بوجود رفات بشرية في منطقة المزة – أوتوستراد بدمشق، وذلك بعد العثور عليها أثناء ‏عمليات حفر وإنشاء ضمن الموقع، اليوم الأربعاء.‏

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفرق المتخصصة عملت وفق ‏البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن ‏حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف لاتخاذ ‏الإجراءات اللازمة.‏

وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة لا تزال مستمرة في الموقع، بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون ‏حقهم في معرفة الحقيقة.‏

ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو ‏العبث بها، لما لذلك من تأثير على عمليات التوثيق والكشف، والتبليغ الفوري عن أي ‏معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.‏

📞 00963943009384‏

📧 ‏secretaria@ncmp.gov.sy

وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد، وحلفائه ‌‏خلال سنوات الثورة.‏