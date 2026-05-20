هيئة المفقودين تستجيب لبلاغٍ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في منطقة المزة بدمشق

دمشق-سانا
استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين وبمشاركة فرق الدفاع المدني لبلاغٍ حول الاشتباه بوجود رفات بشرية في منطقة المزة – أوتوستراد بدمشق، وذلك بعد العثور عليها أثناء عمليات حفر وإنشاء ضمن الموقع، اليوم الأربعاء.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الفرق المتخصصة عملت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أن أعمال البحث والمتابعة لا تزال مستمرة في الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة.
ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عمليات التوثيق والكشف، والتبليغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
📞 00963943009384
📧 secretaria@ncmp.gov.sy
وخلال الأشهر الماضية عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد، وحلفائه خلال سنوات الثورة.