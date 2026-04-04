بايرن ميونيخ يقلب تأخره أمام فرايبورغ إلى فوز ثمين في الدوري الألماني

برلين-سانا

قلب بايرن ميونيخ تأخره أمام مضيفه فرايبورغ، بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة جمعتهما ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم فرايبورغ بواسطة كل من جوهان مانزامبي في الدقيقة 46، ولوكاس هولر في الدقيقة 71، وقلّص بايرن النتيجة بمجهود فردي من توم بيشوف في الدقيقة 81، ليعود ويدرك التعادل في الدقيقة 90+2، وحسم لينارت كارل الفوز في الدقيقة 90+90، ليخطف البايرن فوزاً غالياً، عزز به صدارته لترتيب بطولة الدوري.

وفي باقي المواجهات، فاز باير ليفركوزن على فولفسبورغ 6-3، وماينتس على هوفنهايم 2-1، ولايبتسيغ على فيردير بريمن 2-1، وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع هيدنهايم 2-2، وهامبورغ مع أوغسبورغ 1-1.