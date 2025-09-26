ماراثون دمشق 2025.. مشاركة واسعة وسباقات متنوعة

دمشق-سانا

من قلب العاصمة دمشق، انطلقت اليوم النسخة الأولى لماراثون دمشق 2025، بمشاركة واسعة شملت عدائين مختصين بالماراثونات، إضافةً إلى عددٍ من عشاق الرياضة، وذلك وسط أجواء حماسية عالية.

وتضمن الماراثون 4 سباقات؛ الأول لمسافة 42 كم والثاني لـ 21 كم والثالث لـ 10 كم والرابع لـ 5 كم، حيث انطلق المتسابقون من نقطة واحدة هي مدينة المعارض القديمة بدمشق، ليتجهوا بعدها إلى ساحة الأمويين، ثم باتجاه جسر فكتوريا ومنها إلى ساحة المرجة وجالوا بدمشق القديمة، ومن ثم العودة إلى نقطة النهاية في حديقة تشرين بساحة الأمويين.

وفي تصريح لسانا قال المدير التنفيذي للماراثون عامر الرفاعي: إن الماراثون رسالةٌ للعالم تؤكد أن سوريا تنبض بالحياة، وما إصرار العدائين على الوجود قبل الماراثون وتحضيرهم المكثف للمشاركة، إلا دليل واضح على إيصال هذه الرسالة عن سوريا بلد التعايش والسلام.

بدوره، أوضح مدير السباق علاء الدين مريدن أن عدد المشاركين وصل إلى 2500 عداء، وتم تنظيم السباقات وفق رؤية فنية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات المعنية والفرق التطوعية وقد حققت النسخة الأولى نجاحاً يؤهلنا لإقامة المزيد من الماراثونات .

وعبر عدد من المتسابقين عن سعادتهم للمشاركة بهذا الماراثون الذي أظهر الوجه الحضاري لسوريا وتماسكها المجتمعي منوهين بعراقة الساحات التي مروا بها أثناء السباق في مدينة دمشق الضاربة جذورها في عمق التاريخ.

ومع وصول آخر متسابق إلى خط النهاية كان المشاركون على موعد مع حفل ختامي شهد لوحات فنية وعروضاً رياضية، جذبت أنظار الجمهور وكلمات للجهات الراعية لهذا الحدث الرياضي أثنت على أداء المتسابقين ومعنوياتهم العالية وإصرارهم على المشاركة لإيصال رسالتهم إلى العالم ومفادها بأن سوريا بلد السلام تبض بالحياة.

وتم في نهاية الحفل تكريم الفائزين الأوائل ،وسط أجواء تشجيعية كبيرة، في السباقات الأربعة للماراثون الذي نظمته شركة /كابيتال/ بالتعاون مع وزارات السياحة والرياضة والشباب والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر العربي السوري والغرفة الفتية الدولية بدمشق.