الاتحاد البرازيلي يعلن تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي حتى 2030

برازيليا-سانا

جدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030 قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2026.

وأوضح الاتحاد أن تجديد العقد سيُبقي المدرب البالغ 66 عاماً على رأس الجهاز الفني للمنتخب “حتى كأس العالم 2030”.

وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل العام الماضي.

وقال أنشيلوتي: “منذ الدقيقة الأولى، أدركت ماذا تعني كرة القدم لهذا البلد، على مدى العام الماضي، عملنا على إعادة المنتخب البرازيلي إلى قمة المشهد العالمي”.

وأشار المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي إلى أنه يريد “مزيداً من الانتصارات، ومزيداً من الوقت، ومزيداً من العمل”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شود: إن تجديد العقد يأتي ضمن الجهود الرامية إلى “إبقاء البرازيل في أعلى مستوى لكرة القدم العالمية”.