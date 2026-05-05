الوحدة يحسم المواجهة أمام الكرامة بفارق نصف سلة في فاينال دوري كرة السلة

حمص-سانا

حسم فريق الوحدة لقاء القمة أمام مضيفه الكرامة بفوز صعب بفارق نصف سلة بنتيجة 82-81 نقطة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد ضمن مباريات الجولة الأولى من ذهاب الفاينال 6 لدوري كرة السلة للرجال لموسم 2025-2026.

وجاءت المباراة متكافئة وندية بين الفريقين مع أفضلية نسبية للوحدة الذي أنهى النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق 9 نقاط بواقع 48-39، وفي الربعين الثالث والرابع استعاد الكرامة المبادرة وتمكن من تعديل النتيجة، والتقدم في نهاية الربع الأخير بفارق نقطتين لكن ثلاثية محترف الوحدة جون موري منحت الضيوف فوزاً غالياً بفارق نصف سلة وبنتيجة 82-81.

وكانت مباريات الفاينال 6 شهدت فوز حمص الفداء على الشبيبة 85-80 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما في حلب.