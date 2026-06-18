المكسيك وكوريا الجنوبية يتطلعان إلى حسم عبورهما إلى الدور الثاني من مونديال 2026

المكسيك-سانا

يتطلع منتخبا المكسيك وكوريا الجنوبية لكرة القدم إلى حسم عبورهما المبكر إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقيان الرابعة من فجر يوم غد الجمعة على أرضية استاد “أكرون” في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



ويدخل المنتخبان المواجهة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعد نجاح المكسيك (المستضيفة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا) في تجاوز منتخب جنوب إفريقيا بالجولة الافتتاحية، وتغلب كوريا الجنوبية على تشيكيا، ما يجعل الفوز في لقاء اليوم بطاقة عبور مباشرة وصريحة نحو الدور المقبل، مستفيدين من النظام الموسع الجديد للبطولة الذي يضم 48 منتخباً.



وأكّد المدير الفني للمنتخب المكسيكي، خافيير أغيري، على ضرورة الحذر الدفاعي والانضباط التكتيكي الشديد للحد من خطورة الهجمات المرتدة والتحولات السريعة للمنتخب الكوري، محذراً من أي تهاون قد يكلف فريقه نقاط المباراة.



من جانبه، أبدى مدرب كوريا الجنوبية، هونغ ميونغ-بو، جاهزية لاعبيه للتعامل مع الأجواء الجماهيرية الحماسية المتوقعة لأصحاب الأرض، مشدداً على أهمية التحكم بإيقاع اللعب والسيطرة على وسط الميدان لامتصاص الفورة الهجومية للمكسيك.



وتتصدر المكسيك ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط تليها كوريا الجنوبية بالرصيد ذاته مع فارق الأهداف.