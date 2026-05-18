أهلي حلب يشعل الفاينال 6 من دوري كرة السلة للرجال ‏بفوزه على حمص الفداء

حمص-سانا‏

حسم أهلي حلب مباراة القمة أمام حمص الفداء بنتيجة ‌‏89-78 نقطة في دوري كرة السلة للرجال في المباراة ‏التي جمعتهما اليوم الإثنين في صالة غزوان أبو زيد في ‏حمص.‏

ودخل حمص الفداء المباراة وعينه على تحقيق الفوز ‏والعودة إلى صدارة الدوري وأنهى الربع الأول متقدماً ‏بواقع 26-21 نقطة، قبل أن يعود أهلي حلب في الربع ‏الثاني ليتقدم بواقع 50-44 نقطة.‏

واستمرت الإثارة في الربع الثالث مع تألق لاعب أهلي ‏حلب يزن حريري ولاعب حمص الفداء عمر الشيخ علي ‏في التسجيل من خارج القوس لينتهي الربع بتقدم ‏أهلي حلب بواقع 66-62 نقطة.‏

واستطاع حمص الفداء تعديل النتيجة قبل أقل من ثلاث ‏دقائق على نهاية المباراة إلا أن ثلاثيات أنطوني بكر ‏حسمت المباراة لأهلي حلب بفارق 11 نقطة.‏