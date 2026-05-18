أهلي حلب يشعل الفاينال 6 من دوري كرة السلة للرجال ‏بفوزه على حمص الفداء

حمص-سانا
حسم أهلي حلب مباراة القمة أمام حمص الفداء بنتيجة 89-78 نقطة في دوري كرة السلة للرجال في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في صالة غزوان أبو زيد في حمص.
ودخل حمص الفداء المباراة وعينه على تحقيق الفوز والعودة إلى صدارة الدوري وأنهى الربع الأول متقدماً بواقع 26-21 نقطة، قبل أن يعود أهلي حلب في الربع الثاني ليتقدم بواقع 50-44 نقطة.
واستمرت الإثارة في الربع الثالث مع تألق لاعب أهلي حلب يزن حريري ولاعب حمص الفداء عمر الشيخ علي في التسجيل من خارج القوس لينتهي الربع بتقدم أهلي حلب بواقع 66-62 نقطة.
واستطاع حمص الفداء تعديل النتيجة قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة إلا أن ثلاثيات أنطوني بكر حسمت المباراة لأهلي حلب بفارق 11 نقطة.