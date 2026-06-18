مواجهة فض الشراكة.. منتخبا سويسرا والبوسنة والهرسك يلتقيان اليوم في مونديال 2026

لوس أنجلوس-سانا

يستضيف ملعب “لوس أنجلوس” في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026.

ويطمح المنتخبان إلى تحقيق انتصارهما الأول في البطولة وتعزيز حظوظهما في بلوغ الدور المقبل، ولا سيما في ظل التوازن الكامل الذي تشهده المجموعة الثانية، بعد أن انتهت مباراتا الجولة الأولى بالتعادل، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في رصيده، ما أبقى باب المنافسة مفتوحاً على مصراعيه.

ويدخل المنتخب السويسري اللقاء طامحاً إلى استثمار خبرته الدولية للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره القطري، حيث يسعى المدير الفني مراد ياكين للاعتماد على عناصره المتمرسة لاستعادة التوازن، ومواصلة الظهور القوي الذي اعتاده الفريق في دور المجموعات خلال النسخ المونديالية الأخيرة.

في المقابل، يدخل منتخب البوسنة والهرسك المباراة بمعنويات جيدة بعد تعادله في مواجهته الأولى أمام كندا بهدف لمثله، متطلعاً إلى تقديم أداء أكثر فاعلية على المستوى الهجومي واستغلال الفرص لحصد النقاط الثلاث التي قد تمنحه أفضلية مريحة قبل الجولة الأخيرة والحاسمة.

وتعكس الأرقام الحالية تكافؤاً نادراً بين منتخبات المجموعة التي سجل كل منها هدفاً واستقبل مثله، في حين يستند منتخب البوسنة والهرسك إلى تفوق معنوي تاريخي في المواجهة الوحيدة السابقة التي جمعته بسويسرا، عندما حقق الفوز بهدفين دون مقابل في لقاء ودي عام 2016.