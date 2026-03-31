نادي جبل الزاوية يتغلب على نادي الرحمة بدوري الشباب لكرة القدم في إدلب

إدلب-سانا

تغلب نادي جبل الزاوية على نادي الرحمة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحافظة بكرة القدم لفئة الشباب، وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء على أرض ملعب إدلب البلدي.

وفي تصريح لسانا أوضح أحمد مرعي السليم مدير نادي جبل الزاوية، أن الفريق يمتلك تشكيلة جيدة ولاعبين مميزين، ما ساعده في كسب نقاط المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، إضافةً إلى التحضير الجيد الذي سبق الدوري.

وبين مدرب شباب نادي الرحمة مالك كوسا أن فريقه يعاني من الغيابات الكثيرة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لمشاركة الفريق في الدوري هو الاحتكاك مع الفرق الأخرى، متمنياً أن يحقق الفريق عودة إيجابية بالأداء والنتيجة في المباريات القادمة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم نادي جبل الزاوية بثلاثية نظيفة، وفي الشوط الثاني تمكن نادي الرحمة من تحصيل ركلة جزاء قلص بها الفارق، ليعود نادي الجبل ويعزز فوزه بأربعة أهداف أخرى لتنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لصالح نادي الجبل ويظفر بنقاطها الثلاث.