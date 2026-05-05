أهلي حلب وحمص الفداء يواصلان المنافسة على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

أشعل أهلي حلب وحمص الفداء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوز الأول على الطليعة، والثاني على الشرطة، في أبرز مباريات الجولة 20.

وفي التفاصيل، عزز أهلي حلب صدارته للدوري الممتاز بفوزه على الطليعة بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الحمدانية بحلب، وسجل لأهلي حلب أحمد الأحمد هدفين، وهدفاً لإبراهيم الزين.

بدوره، واصل حمص الفداء الضغط على متصدر الدوري، بفوزه على الشرطة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في الملعب البلدي في حمص.

وتناوب على تسجيل أهداف حمص الفداء كل من مارديك مارديكيان هدفين، ووائل الرفاعي وسونغ صانداي هدفاً لكل منهما، إضافة إلى هدف سجله الشرطة بالخطأ في مرماه، بينما سجل للشرطة أشرف إدريبي.

واستطاع جبلة تسجيل فوز مهم على الكرامة بهدف دون مقابل، سجله غيث محرز في المباراة التي جمعتهما في ملعب جبلة البلدي.

وتقاسم الفتوة وأمية نقطة واحدة لكل فريق إثر تعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ملعب دير الزور البلدي، وسجل للفتوة عبد الرحمن الحسين ولأمية عبد الرحمن النايف.

وفي ملعب الفيحاء بدمشق، فاز أهلي دمشق على تشرين بهدفين دون مقابل، سجلهما أنتوني ريتشموند ومازن سردار.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها غداً الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات، ففي ملعب الفيحاء بدمشق، تقام مباراة ديربي العاصمة بين الجيش والوحدة، وفي ملعب اللاذقية البلدي، يحل الحرية ضيفاً ثقيلاً على حطين، ويواجه خان شيخون ضيفه الشعلة في ملعب إدلب البلدي.