تعادل الكرامة وحمص الفداء في دوري الشباب لكرة القدم

حمص-سانا

تعادل فريقا الكرامة وحمص الفداء بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام للشباب بكرة القدم.

وأوضح المدير الفني لفريق الكرامة محمد جمعة في تصريح لسانا، أن فريقه كان يطمح لتحقيق الفوز، إلا أن تقارب مستوى الفريقين حسم نتيجة اللقاء بالتعادل، مشيراً إلى أن الفريق ما زال يطمح للمنافسة والتأهل إلى الدور الثالث من الدوري، الذي سيجمع أقوى أربعة فرق من المجموعتين المشاركتين في البطولة.

وبهذه النتيجة، رفع الكرامة رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني ضمن مجموعته بالبطولة، التي تضم الجيش والفرات والجهاد والوحدة، بينما أصبح رصيد حمص الفداء نقطتين في المركز الأخير للمجموعة.

