اختيار الجورجي كفاراتسخيليا أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

زيوريخ-سانا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأحد، اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد أن قاد الجورجي فريقه للاحتفاظ بلقبه.

وفاز باريس سان جيرمان على آرسنال بركلات الترجيح ليحافظ على لقبه الأوروبي أمس السبت، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الشوطين الإضافيين.

وسجل كفاراتسخيليا 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في البطولة هذا الموسم، كما حصل على ركلة الجزاء الحاسمة في الشوط الثاني من النهائي التي أدت لتعادل باريس سان جيرمان.

واختير كفاراتسخيليا (25 عاماً) ضمن تشكيلة البطولة إلى جانب أربعة من زملائه في الفريق، وهم أوصمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو منديش وفيتينيا، الذي حصل على جائزة رجل المباراة النهائي.

وظهر ثلاثي آرسنال ديفيد رايا وغابرييل وديكلان رايس ضمن فريق البطولة أيضاً.

وفاز أردا غولر لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما فاز زميله فيديريكو فالفيردي بجائزة هدف الموسم بفضل تسديدته المباشرة التي أكمل بها ثلاثيته في المباراة التي فاز فيها فريقه على مانشستر سيتي في دور 16.