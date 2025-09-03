رقم قياسي تاريخي لانفاق للأندية في الانتقالات الصيفية

زيوريخ- سانا

سجلت الأندية أرقاماً تاريخية غير مسبوقة خلال فترة الانتقالات النصفية للعام الحالي، والتي امتدت من الـ 1 من حزيران الماضي إلى الـ 2 من أيلول الحالي، والتي تضمنت أيضاً الصفقات التي تمّت أثناء فترة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية الأخيرة.

وبحسب البيانات التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم، حطّمت كرة القدم، رجالاً وسيدات، الأرقام السابقة من حيث عدد الانتقالات والمبالغ المرصودة، وذلك خلال فترة الانتقالات النصفية.

ففي فترة الانتقالات الخاصة بكرة القدم عند الرجال، تمّت حوالي 12 ألف صفقة دولية، وهو رقم قياسي جديد، وبلغ الإنفاق مبلغ 9.6 مليارات دولار أمريكي، وهو المبلغ الأكبر على الإطلاق الذي يتمّ إنفاقه في فترة الانتقالات النصفية، في زيادة بنسبة تتخطى الـ 50% عن الفترة نفسها في العام 2024.

وحافظت إنكلترا على مركزها في طليعة الدول المستثمِرة بالمواهب العالمية، إذ أنفقت نحو 4 مليارات دولار أمريكي على الانتقالات، وهو أعلى مبلغ يتم إنفاقه ضمن اتحاد واحد.

وسجلت كرة قدم السيدات نمواً ملحوظاً حيث شهد الميركاتو تحقيق رقم قياسي جديد مع إتمام أكثر من 1100 صفقة، وإنفاق ما يزيد على 12.3 مليون دولار أمريكي، في زيادة تتخطى الـ 80% عن الانتقالات النصفية لعام 2024.

وقد برزت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستثمر في كرة قدم السيدات على الإطلاق بإنفاق أنديتها أكثر من 4 مليون دولار أمريكي.