منتخبات سوريا في ذروة الاستعداد للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة

سانيا-الصين-سانا

دخلت تحضيرات البعثة الرياضية السورية مراحلها النهائية من الجاهزية الفنية والبدنية، قبيل انطلاق منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة “سانيا” في مقاطعة هاينان الصينية، خلال الفترة من الـ 22 وحتى الـ 30 من نيسان الجاري.

وتشهد الدورة، التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، مشاركة 45 دولة آسيوية يمثلها 1790 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 63 مسابقة، تندرج تحت 14 رياضة شاطئية.

ومع اقتراب موعد حفل الافتتاح المقرر مساء الأربعاء القادم، استقرت خارطة المنافسات للألعاب من حيث عدد المنتخبات المشاركة في كل لعبة، ففي رياضة الكبادي سيشارك بالمنافسات 9 دول، فيما يشارك في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية 28 دولة وكذلك في لعبة المصارعة، فيما سينافس في الجوجيتسو 24 منتخباً، أما في الأكواثلون فالتحديات ستجمع /37/ لاعباً يمثلون /22/ بلداً، فيما سيشارك في مسابقات السباحة 52 سباحاً وسباحة يمثلون 17 بلداً.

وفي إطار استكمال صفوف منتخبات سوريا، وصل فجر اليوم إلى سانيا لاعب الجوجيتسو المحترف إبراهيم نصيرات (نادي أكتموس الكويتي)، وانضم مباشرة إلى تدريبات المنتخب بإشراف المدرب حازم رمضان، بمعدل حصتين يومياً صباحية ومسائية.

وتمتلك الرياضة السورية سجلاً حافلاً في الألعاب الشاطئية منذ انطلاقتها الأولى في بالي 2008، حيث يبلغ الرصيد الإجمالي لمنتخباتنا 15 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات، 3 فضيات، و8 برونزيات).

وانطلقت فكرة الألعاب الآسيوية الشاطئية لأول مرة عام 2008 بهدف جمع الرياضات الشاطئية والمائية إلى جانب الألعاب التقليدية في مشهد تنافسي يجمع بين المشاركين في الحدث الآسيوي الكبير.