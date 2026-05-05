نادي الوحدة يعزز صفوف فريقه لكرة السلة بالمحترف الأمريكي “نيكولاس ويست”

دمشق-سانا

أعلنت إدارة نادي الوحدة الرياضي تعاقدها مع اللاعب الأمريكي “نيكولاس ويست”، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال منافسات الدور النهائي (6) من الدوري السوري لأندية النخبة.

ويشغل اللاعب ويست (مواليد 1994) مركز الارتكاز، ويبلغ طوله 203 سم، ويمتلك خبرة ميدانية واسعة في المنطقة العربية، حيث سبق له الاحتراف في دوريات البحرين والإمارات وقطر وليبيا.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نادي الوحدة لرفع سوية الفريق الفنية، وزيادة خيارات المدرب في المواجهات الحاسمة المقبلة، سعياً للحفاظ على الحظوظ بالمنافسة بقوة في الأدوار النهائية.

